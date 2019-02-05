Автомобиль скорой помощи сбил молодого мужчину на пешеходном переходе в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе в районе здания №52В на Павловском тракте.
Известно, что за рулем автомобиля скорой находился мужчина 1951 года рождения, который допустил наезд на горожанина 1992 года рождения.
В результате аварии пешеход был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту проводится проверка.
Комментарии
У водилы наверное процент от пациентов. Одного до нормы не хватало)
68 лет, какой водила скорой. я понимаю опыт, но здравый смысл то должен быть.
раньше 70-ая была психбригадой...
15:52, здравый смысл прежде всего должен быть у пешехода, и понимание того, что даже на зебре, 2+ тонную машину зимой, остановить не просто. И не важно, какая была скорость, важно понимать, что экономия 10 секунд, может дорого стоить.
77-я
у некоторых пешеходов мозги отморожены напрочь и не только зимой
5.02.2019 16:19
- гость -
О том какая скорость и как он будет останавливать машину должен беспокоится водитель, потому как он ей управляет, что должен делать в соответствии с дорожной обстановкой, если не умеешь это делать, прав у такого быть не должно!