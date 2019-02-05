Автор хитов группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что сегодня ему приходится бедствовать, поскольку он почти не получает авторских выплат.
Интервью с писателем и композитором было посвящено 30-й годовщине песни "Белые розы". Кузнецов рассказал, что все авторские права, связанные с "Ласковым маем", сейчас принадлежат продюсеру и основателю группы Андрею Разину.
Со слов Кузнецова, он вел с Разиным судебные тяжбы за право получать отчисления за свои песни, но проиграл все дела и решил приостановить споры из-за проблем со здоровьем.
"Я – инвалид II группы. Живу на свою пенсию по инвалидности, это восемь тысяч рублей. Авторские отчисления мизерные, около двух тысяч рублей", – рассказал Кузнецов.
Также он добавил, что сам продал права на "Белые розы" и готов смириться с отсутствием "авторских" за известный хит. Всего же из 220 песен, которые исполняет "Ласковый май", Кузнецов написал 27.
"Сергей Кузнецов продал все эти права мне. И когда попытался вернуть их, то поиграл мне все суды, вплоть до международных. Я являюсь окончательным и единственным владельцем всех песен, товарного знака, всей документальной, фото- и кинохроники. Товарный знак "Ласковый май" тоже принадлежит мне. Кузнецов ушел от нас в 90-м году и создал свою группу "Мама", но она не стала популярной", – рассказал продюсер.
Комментарии
Не по человечески, а мог бы и поделиться.
5.02.2019 18:39
- гость -
Не по человечески, а мог бы и поделиться.
Не надо было продавать права. После драки кулаками не машут, как говориться
Работать надо было! Получал бы 12. В лучшем случае!