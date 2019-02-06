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Вне зоны доступа: на Алтае возьмутся за проблему отсутствия интернета и связи

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Около трети населения Алтайского края испытывает дефицит качественного интернета

Фото: i.kapital.kz

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов признал проблему нехватки широкополосного интернета в селах региона, которую его ведомство намерено решать с помощью различных федеральных программ.

Как отметил министр во время пресс-конференции, проблема цифрового неравенства актуальна для Алтайского края как никогда. Существуют сложности и с активной установкой сотовыми операторами LTE-станций. Новое министерство намерено в рамках государственно-частного партнерства устанавливать сотовые вышки в отдаленных районах края.

"Нам нужно работать для того, чтобы охватить весь край мобильной связью и интернетом. Цифры бывают обманчивы. Иногда смотришь на них и видишь, что 70% жителей охвачены мобильной связью и интернетом. Когда смотришь на населенные пункты, выясняется, что в половине из них ни связи, ни интернета нет. Решать проблему планируют в рамках национального проекта "Информационная инфраструктура", целью которого является подключение к проводному интернету различных социальных объектов в малонаселенных селах Алтайского края, где проживают от 100 до 200 человек. В таких местах будут установлены точки Wi-Fi для раздачи интернета жителям этих сел", – сообщил Евгений Зрюмов.

Что касается работы с мобильными операторами, то в ведомстве сейчас анализируют все жалобы от жителей. Оказалось, что в некоторых населенных пунктах численностью выше 500 человек до сих нет качественной связи. Операторы не готовы подключать вышки из-за низкой их рентабельности.

В октябре прошлого года Алтайкрайстат опубликовал данные, согласно которым в регионе крае доступ в интернет имели только 69,6% семей, что ниже не только чем аналогичный показатель по России, но и по Сибирскому федеральному округу. При этом у 22,1% жителей края необходимость в использовании глобальной сети отсутствует. Между тем, по состоянию на начало прошлого года примерно 109 тысяч жителей региона, или 4,6% от общего количества, не были знакомы со "всемирной паутиной".

Широкополосный доступ к интернету (мобильный и проводной) по состоянию на 2017 год отсутствовал в 691 населенном пункте Алтайского края. Была запланирована установка точек доступа к Сети в 94 населенных пунктах региона.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.02.2019 06:34
Гость

т. Зрюмов! Широкополосного интернета нехватает даже в Барнауле!

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6.02.2019 07:01
- гость -

В селах понятно, а в Барнеаполисе, что делать будете?

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