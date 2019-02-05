Жителей Рубцовска приглашают на митинг в поддержку уволенных сотрудников нескольких проблемных предприятий города. Акцию проводят местные коммунисты и состоится она в воскресенье, 10 февраля. Об этом сообщает служба новостей "FM-Продакшн".
Цель акции – обратить внимание на проблемные предприятия города, в том числе уже печально известные АО "Рубцовский хлебокомбинат" и ОАО "Рубцовский мясокомбинат". На митинг выйдут бывшие работники комбинатов, который из-за долгов сокращает сотрудников. Также коммунисты расскажут об аналогичных проблемах МУП "ПАТП" и МУП "Рубцовский водоканал".
Как порталу Amic.ru сообщила депутат краевого парламента, рубцовский коммунист Вероника Лапина, пригласили на митинг и лично главу города Дмитрия Фельдмана. Собеседница добавила, что на этот раз в администрации акцию протеста от КПРФ согласовали с первого раза и именно там, где было запрошено.
Мероприятие начнется на площади Ленина в 12 часов. В партии ожидают, что на митинг выйдут от 200 до 300 участников.
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