Подробности столкновения трех автомобилей в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской Дивизии сообщили порталу Amic.ru в ГИБДД Барнаула.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 12:50 по адресу улица Эмилии Алексеевой, 15. Предварительно установлено, что водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, допустил столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением водителя 1985 года рождения.
Затем Renault Logan столкнулся со стоящим автомобилем ВАЗ-21074 под управлением водителя 1982 года рождения.
В результате ДТП пострадали водители автомобилей Toyota Camry и ВАЗ. Им была оказана медицинская помощь на месте аварии, госпитализация не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка.
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