2 февраля 2019 года в Камне-на-Оби состоялся ежегодный турнир по карате-киокушинкай, посвященный тридцатилетней годовщине вывода войск из Афганистана. В соревновании приняли участие ребята из Алтайского края, Новосибирска и Красноярска. Всего около 240 детей, для которых карате – это не просто увлечение, а образ жизни.

"Сегодня в Алтайском крае на базе нашей организации карате изучают около 250 человек. Это ребята из Камня-на-Оби, Панкрушихинского, Хабарского и других районов. Наши ученики в дальнейшем служат в военных и силовых структурах, где ценятся такие качества, как выносливость, сила духа, дисциплина, самоорганизация. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, – рассказал региональный представитель карате-киокушинкай Виталий Порошенко. – Безусловно, многие наши турниры, выезды и соревнования были бы невозможны без участия спонсоров. Хотелось бы поблагодарить ООО "Алеусский лес" (входит в ЛХК "Алтайлес"), которое на постоянной основе оказывает нам поддержку. Благодаря помощи этого предприятия, в прошлом году наши ученики смогли съездить на Чемпионат мира в Японии, где два брата из Хабарского района Богданов Станислав и Владислав заняли первые места. Это большой успех".

23 и 24 февраля 2019 года в Ребрихинском районе пройдет 34 Олимпиада сельских спортсменов. Один из основных спонсоров проведения соревнований – ООО "Ребрихинский лесхоз" (входит в ЛХК "Алтайлес").

Поддержка спорта в городах и селах, где представлены предприятия компании, остается приоритетным направлением социальной политики лесной холдинговой компании "Алтайлес". На базе предприятий созданы и действуют баскетбольные, футбольные, хоккейные и другие команды, компания спонсирует участие сельских ребят в соревнованиях российского и международного уровня.

Для многих спортсменов организованные в селах секции стали путевкой в жизнь. Яркий пример – история Дмитрия Шевелева, мастера спорта международного класса, победителя Кубка Европы, многократного победителя этапов Кубка мира, победителя Чемпионата вооруженных сил по гиревому спорту. В России нет ни одного турнира, в котором бы Дмитрий не принимал участия и не занимал призовых мест. Он – лучший тяжеловес от Омска до Владивостока, абсолютный рекордсмен Алтайского края в личном зачете. Не зря его называют сибирским богатырем.

Дмитрий родом из села Бобровки Первомайского района. Здесь и началась его спортивная карьера. Как вспоминает сам Дмитрий, первых шагов в спорт у простого деревенского мальчишки могло и не быть, если бы в то время местное предприятие "Бобровский лесокомбинат" не открыло секцию по греко-римской борьбе.

"Бобровский лесокомбинат сыграл важную роль в моей жизни. В старших классах возникло желание заниматься греко-римской борьбой. На тот момент комбинат оказывал большую материальную поддержку развитию и популяризации этого вида спорта. Под наставничеством тренера у меня стали развиваться лидерские качества, умение побеждать. Начал понимать, что нужно заниматься спортом более профессионально. Участие в первых соревнованиях также стали возможными благодаря спонсорской помощи предприятия. Я достиг первого взрослого разряда. Правда, в дальнейшем связал жизнь с гиревым спортом, в котором и добился высоких результатов, – поделился Дмитрий. – Знаю, что в родном селе предприятие до сих пор поддерживает спорт. Недавно построили хоккейную коробку. Это важно для сельских ребят. Занимаясь спортом, они развивают силу воли, целеустремленность, при этом сохраняя дружбу. Физическая активность благоприятно влияет на интеллектуальное и физическое развитие подрастающего поколения. Я очень благодарен, что в свое время мне тоже помогли найти свой путь в жизни".