Фото: Fishki.net
Увидеть туристу в Северной Корее жилье обычного гражданина практически нереально. Иностранцы в закрытой стране всегда под присмотром и отклоняться от программы своего тура запрещено. Тем интереснее увидеть как живут обычные люди в обычных домах Северной Кореи.
Комментарии
Выглядят гораздо лучше, чем у большинства сограждан
... ничего страшного не увидел. Некоторые наши соотечественники живут намного беднее. Прокатитесь в фотоаппаратом в сторону пос. Ильича... и то интереснее будет.