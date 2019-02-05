Пенсионерка погибла в результате наезда автомобиля в Павловском районе Алтайского края ранним утром 5 февраля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, смертельная авария случилась около 07:00 на автодороге Урожайный – Стуково – Новые Зори – Шахи.
Согласно предварительной информации, водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался со стороны села Стуково в направлении села Новые Зори.
На 22-м километре указанной дороги водитель допустил наезд на женщину 1949 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда медиков. По данному факту проводится проверка.
Комментарии