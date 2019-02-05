Министр Кобылкин призвал не политизировать мусорную реформу

Руководитель Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин попросил не политизировать "мусорную реформу", сообщает РИА "Новости".
"Еще раз прошу не политизировать реформу. Не замалчивать проблемы, а открыто работать в интересах общего благополучия россиян", – заявил Кобылкин во время селекторного совещания "Единой России".
Он добавил, что к 2024 году планируется увеличить долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, до 36%. По его словам, это будет соответствовать показателям европейских стран.
Ранее вице-премьер по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев в ходе первого заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами предложил сделать бесплатным для населения вывоз сухих отходов.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работать с мусором станут региональные операторы. Они будут перевозить, обрабатывать, обезвреживать и утилизировать отходы.
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