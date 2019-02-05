Дети в Екатеринбурге помогли полицейским раскрыть преступление

В Екатеринбурге 13-летний мальчик, у которого был украден велосипед, и его 11-летний брат помогли сотрудникам отдела полиции № 8 разыскать мужчину, подозреваемого в краже, сообщает URA.RU.
Задержанным оказался 20-летний местный житель. Молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие хищения. Со слов злоумышленника, похищенный велосипед он передал своему знакомому в качестве уплаты долга.
Мужчина угнал велосипед, пока мальчик был на тренировке. Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию. Тем временем Федя вместе с 11-летним братом Артемом занялись поисками. Они обнаружили украденный велосипед на сайте "Авито", где его продавали на запчасти. Продавец пояснил, что сам купил его у знакомого.
Помощи попросили у полицейских. Вскоре мальчик получил назад свой велосипед, а подозреваемый был задержан.
Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, сейчас рассматривается вопрос о награждении детей, которые помогли полиции раскрыть преступление.
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