"Сколько стоит сходить в музей глухому человеку? Давайте посчитаем: ему нужно купить билет себе, сурдопереводчику, а кроме этого еще заплатить сурдопереводчику за работу. Это дорого. Гораздо дороже, чем платит обычный человек. И поэтому глухой не может себе позволить такую роскошь, как поход в музей, а также многое другое", – рассказывает житель Новосибирска Алексей Соколов.

Экскурсии для глухих

Алексею 35 лет, и он глухой с рождения. Однако глухота – не повод сидеть в четырех стенах. Чтобы помочь таким как он расширить границы мира, Алексей работает над проектом, которому дал название "Жестовый код".

В ноябре 2018 года проект Алексея стал одним из победителей Всероссийского конкурса социальных предпринимателей "Навстречу переменам", организованного одноименным фондом и оператором Tele2. На реализацию своей идеи Алексей получил 1,2 млн рублей.

Для реализации своего проекта Соколов намерен использовать систему QR-кодов: "Глухой приходит в музей, находит код, с помощью телефона сканирует его, заходит в приложение и попадает на видеоролик, где сурдопереводчик жестовым языком рассказывает об экспонатах". О своем проекте жюри Алексей тоже рассказывал с помощью жестов. Он стоял на сцене, а перед ней – сурдопереводчица, которая озвучивала жесты Алексея.



Алексей Соколов, глухой предприниматель, автор проекта "Жестовый код". Фото: Теле2

Реализовывать свой проект новосибирец начал гораздо раньше, чем получил признание фонда. Еще в конце сентября 2018-го проект был опробован в одном из музеев Новосибирска и получил высокую оценку. Затем Алексей вел переговоры с другими музеями о продолжении проекта. Поэтому финансовая поддержка, несомненно, поможет, но реализовывать ее будут в любом случае, подчеркнул Алексей.

Полученные средства Соколов намерен вложить в разработку приложения: "Да, действительно, много где уже имеются готовые QR-коды для слышащих. Например, на памятниках культуры. Я не могу рядом приклеить свой. Поэтому требуется приложение. Чтобы через уже существующий код глухой смог выйти на ролики, которые сделаны на жестовом языке, а слышащие попадали на другие ресурсы", – объясняет Алексей.

Когда жюри объявило Соколова в числе победителей, мужчина не сумел сдержать слез и своей искренностью покорил весь зал.

Сначала один маленький шаг, потом другой

По словам Алексея, вся сложность проекта заключается в людях: нужны те, кто с помощью жестового языка рассказывали бы об экспонатах музея или памятниках культуры. Сколько в каждом музее экспонатов – представляет каждый. А теперь представьте, сколько сил и средств нужно, чтобы перевести эти истории на понятный глухим язык.



Форум "Навстречу переменам". Фото: Теле2

Жюри конкурса "Навстречу переменам" увидело перспективу в проекте сибиряка. Ведь сегодня глухие сталкиваются не только с тем, что не могут получить информацию в музее. Им трудно получить информацию и в разных инстанциях – в МФЦ, администрациях, ведомствах. Алексей подчеркивает, что глухим тяжело дается чтение, и огромные блоки с информацией им воспринимать трудно.

"Глухим трудно читать тексты, так как русский язык для них как иностранный. Родной язык глухих – это жестовый язык. Как и слышащим комфортно слушать песни, чем читать...", – пояснил он во время общения с корреспондентом Amic.ru.

Жестовый код значительно бы упростил эту задачу. И был бы востребован как со стороны граждан, так и со стороны государственных и прочих структур.

Но сам Алексей, хотя и соглашается с такой перспективой, пока очень осторожен: "Я все понимаю, но хочу действовать постепенно. Сначала сделать маленький шаг, а потом еще один и еще один". Объясняет тем, что на данный момент у него просто нет ресурсов для реализации такой глобальной задачи.

"Я пока один, иногда пробую со знакомыми работать. Понимаю, что надо набирать профессионалов, но нужны деньги на оплату их труда. В ближайшее время планирую набрать команду, которая готова сотрудничать с нами за небольшую плату. Примерно 3-5 человек, раньше они у нас работали и понравились, но у них есть основная работа", – делится ближайшими планами Соколов.

Также он готов сотрудничать со всеми, кто проявит интерес к проекту. И интерес уже проявляется: "Организации, которые работают с людьми с ограниченными возможностями, понимают нужность моего проекта, поэтому они готовы со мной сотрудничать", – говорит Алексей.

А когда появится приложение, автор рассчитывает и на интерес из других регионов.

Подробнее о проекте можно посмотреть на сайте http://mafd.ru/fg.

Неизведанная материя

В 2018 году на получение грантов фонда "Навстречу переменам" претендовали 298 проектов из 64 регионов России. В финал вышли 10 проектов из 9 субъектов. Пять из них получили гранты на развитие в размере 1,2 млн рублей. Из Алтайского края в этом году было подано 6 заявок, но до финала не дошел ни один проект.

Оказалось, что создать социальный проект, который по-настоящему полезен людям, а также приносит прибыль своему создателю – задача чрезвычайно сложная. По словам организаторов, люди часто предлагают отличные идеи, но при этом практически не представляют, как они будут приносить доход. Подружить бизнес и социальный подход – главная задача фонда "Навстречу переменам", который поддерживает мобильный оператор Tele2.

Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. Фото: Теле2

"Сегодня в России социальное предпринимательство – это пока неизведанная материя. Мы прокладываем путь для будущих поколений, – отмечает гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. – О том, что я увидел, постараюсь сказать откровенно. С одной стороны, очень много интересных людей и идей среди финалистов, с другой – отсутствие качественной проработки бизнеса. Все-таки это должна быть бизнес-идея, а не просто позиция".

Сам Сергей Эмдин, который был председателем жюри конкурса, в числе лучших в 2018 году отметил проект базы отдыха для особенных детей, который создал предприниматель из Пскова Юрий Мосенжник. Несколько лет назад ребенку Юрия поставили диагноз аутизм. Семья столкнулась с неприятием особенностей ребенка со стороны "здоровых" людей. От окружающих часто приходилось выслушивать обвинения в "невоспитанности" ребенка. Даже за границей.

"Общаясь с родителями других особых детей, я понял, что у них тоже проблемы с комфортным отдыхом. И в 2016 году решил: нужно создать такое место, где семьи с особыми детьми смогут отдыхать спокойно, безопасно, не чувствуя себя неловко за поведение своего ребенка. В июле 2018-го года я открыл базу отдыха для семей с особыми детьми "Рассвет", – рассказал Юрий во время презентации проекта.

На базе есть детская площадка, игровая комната, настольные игры, площадка для барбекю. Но самое важное – гости чувствуют себя свободно, не боятся косых взглядов, замечаний со стороны в отношении их ребенка. "А состояние психологического комфорта хоть раз в год необходимо всем членам такой семьи: и детям, и взрослым", – отметил Юрий.

Юрий Мосенжник представляет свой проект. Фото: Теле2

Сейчас, по его словам, база "Рассвет" уникальна для России и ближнего зарубежья: к нему обращаются семьи даже из отдаленных регионов. Поэтому мужчина думает над тем, чтобы создать франшизу по России.

"Конкретный, очень понятный проект, с четким бизнес-планом и пониманием того, откуда будут браться деньги на развитие", – прокомментировал презентацию Сергей Эмдин.

"Наша задача – не просто дать деньги на хорошую идею. Мы хотим, чтобы от каждого вложенного рубля был максимальный эффект, – пояснил Эмдин. – Для этого нужно создать бизнес, который будет существовать долгое время, станет стабильным и самоокупаемым".

Он отметил, что у многих участников конкурса есть интересные идеи, но не хватает бизнес-знаний. Но организаторы помочь могут и в этом.

Сложный баланс

Для поддержки финалистов "Навстречу переменам" работает программа "Инкубатор", где эксперты и менеджеры Tele2 помогают участникам разработать стратегию развития проектов, найти партнеров, обучают их.

"Мы собираем предпринимателей на обучение в Москве два раза в год. Помогаем с пиаром, нетворкингом, а иногда и психологически поддерживаем", – перечисляет исполнительный директор фонда "Навстречу переменам" Евгения Телицына.

Она отмечает, что сейчас в России практически отсутствует социальное предпринимательство:

"Общество в России еще не понимает, что такое социальное предпринимательство. А это довольно сложная попытка балансировать между социальным и предпринимательством. Один стереотип убеждает кого-то, что социальный предприниматель – неудачник-бизнесмен, который решил заняться чем-то хорошим, другой – что это злобный мещанин, зарабатывающий на чужом горе. Но оба стереотипа не похожи на реальность".



Победители конкурса "Навстречу переменам". Фото: Теле2

Но с каждым годом растет число тех, у кого получается создать социальное предпринимательство. Так, Ирина Белозерова из Архангельска выиграла грант фонда на развитие проекта "Нейроворсинки". Это производство товаров из шелка и шерсти австралийских овец для недоношенных детей. В результате получается уникальный материал – легкий, нежный, безопасный. Он сохраняет тепло и имеет ряд особенностей, которые позволяют недоношенным малышам быстрее набирать вес и догонять в развитии доношенных ребятишек. Это показало предварительное тестирование в областном перинатальном центре. Кроме того, и обычные дети в такой одежде более спокойны и лучше спят. Ирина считает, что ее проект имеет все шансы на расширение. Тем более, что стоимость отечественных изделий будет гораздо ниже, чем зарубежных аналогов. И это производство способно заинтересовать очень широкую категорию потребителей.

Грантовую поддержку также получили проект Елены и Павла Максимовых из Тулы, которые помогают детям с проблемами слуха готовиться к ЕГЭ и проект Александры Фешиной (г. Москва), направленный на поддержку родителей, потерявших ребенка при беременности, родах или в первые месяцы жизни.

Миссия выполнима

Авторы многих проектов, предложенных на конкурс, в первую очередь реализуют личные истории, либо истории своих знакомых, которые впечатлили настолько, что захотелось решить их проблему. Это, с одной стороны, положительный момент, который показывает, что проект действительно актуален. А с другой стороны, отрицательный – так как авторы проектов слишком погружены в эту историю и есть опасность их выгорания.

"Мне кажется, им труднее, чем людям в бизнесе. Они не умеют делегировать, отдыхать, выключаться. Они полностью закапываются в свои темы, особенно если они острые, проблемные, например, болезни, трагедии", – подтверждает Евгения Телицина.

Фонд учит подопечных справляться с такими ситуациями: "Мы их поддерживаем, в том числе создаем группы по выгоранию. Пытаемся сделать так, чтобы они не сломались, не перегорели. И можно сказать, что у нас получается. Обычно считается, что только два стартапа из 10-ти выживают, у нас – семь-восемь. А остальные тоже не умирают, а трансформируются в другие", – говорит Телицина.



Победители конкурса "Навстречу переменам". Фото: Теле2

Всего за годы работы выпускникам фонда удалось реализовать 36 проектов. Хотя, как говорит Телицина, называть это проектами не вполне корректно: "Это не проекты, а скорее миссии. Проект – это начал, сделал и завершил. А миссию закончить нельзя. И наша задача сделать так, чтобы идеи предпринимателей продолжали работать и реализовываться".

Добавим, что абоненты Tele2 могут подключить благотворительный сервис, чтобы помогать фонду "Навстречу переменам". Для подключения необходимо набрать *453# и нажать "Вызов". После этого каждый день с лицевого счета абонента будет списываться 5 рублей, которые будут перечисляться в фонд для воплощения в жизнь социальных проектов. В ответ абонент будет получать информацию о социальных предпринимателях, с которыми работает фонд.

Справка: В 2016 году одним из финалистов конкурса "Время перемен" стал барнаулец Сергей Умбетов, который с командой разработал компактный прибор для детей с ограниченными зрительными возможностями: он позволяет им ориентироваться в пространстве и уверенно передвигаться как в помещении, так и на открытой местности. Приспособление помогает социализироваться детям, которые "скованы" своим недугом и стесняются использовать белую трость.

В 2018 году из Барнаула на конкурс поступило шесть заявок. До финала не дошел ни один из участников.