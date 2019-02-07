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Супердевушки: пугающе гибкие представительницы женского пола

, ИА "Амител"
Чудеса растяжки и тренировок

Фото: bigpicture.ru

Хорошая растяжка – результат каждодневных упорных тренировок. И некоторые девушки такое с ней вытворяют. Поистине, наше тело – это что-то невероятное.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

7.02.2019 07:24
- гость -

как в фильмах про экзорцистов...

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