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Сразу два крупных предприятия в городе Рубцовске оказались на грани закрытия и вынуждены увольнять сотрудников из-за финансовых трудностей. Речь идет об АО "Рубцовский мясокомбинат" и АО "Рубцовский Хлебокомбинат".
Ситуацию прокомментировал в ходе онлайн-конференции на сайте правительства региона заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.
По словам чиновника, ситуация на обоих предприятиях действительно не простая.
Предприятия имеют большие мощности, которые в современных условиях в силу различных объективных причин используются не полностью. Исходя из этого, руководство АО "Рубцовский мясокомбинат" вынуждено увольнять некоторых сотрудников.
Что касается хлебокомбината, то по имеющейся информации у Александра Кондыкова на сегодняшний день ни один человек с предприятия не уволен, цеха работают, сырье закупается в соответствии с потребностью. Отметим, ранее пресс-служба КПРФ в Алтайском крае в своем пресс-релизе утверждала обратное.
На мясокомбинате проблемы куда серьезнее. Учитывая снижение объемов производства и объемов забоя скота, на предприятии перешли на укороченную рабочую неделю (2-3 дня в неделю). Представитель Алтайпищепрома отметил, что принудительных увольнений на мясокомбинате не происходит, но численность работников в сравнении с 2017 годом действительно снизилась на 22 человека, причем некоторые уже уволились в этом году.
"Оба предприятия – "Рубцовский хлебокомбинат" и "Рубцовский мясокомбинат" – являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, однако принимая во внимание их особую социальную значимость для города, вопросы их дальнейшей работы и соблюдения трудового законодательства находятся на постоянном контроле администрации города, инспекции по труду и нашего управления", – сообщил Александр Кондыков.
Ранее работники хлебокомбината написали петицию на сайте change.org, адресованную Владимиру Путину, в которой просят не допустить закрытия предприятия, где работает около 300 человек. Петицию создала помощник депутата АКЗС от партии КПРФ Вероники Лапиной Анастасия Карелина. После этого в Рубцовске прошел митинг в защиту уволенных сотрудников проблемных предприятий, а городские власти пообещали не допустить их закрытия.
Комментарии
Да сделайте уже ГУЛАГ-кластер из Рубцовска. И работа будет у людей и инфраструктура частично подготовлена.