Мы живем в непростое время, когда сделки с недвижимостью сопряжены с большим риском: случаи мошенничества, обман со стороны "черных" риэлторов, судебные тяжбы после покупки квартиры "с сюрпризом", опасность остаться и без жилья, и без денег, к сожалению, многие знакомы с таким не понаслышке. Между тем, существует отлаженный механизм, позволяющий избежать подобных неприятностей: это правовая экспертиза объектов недвижимости. Что она собой представляет и почему так необходима сегодня при купле-продаже как жилых, так и коммерческих объектов, разбираемся с порталом Amic.ru.
Кому и зачем нужна правовая экспертиза недвижимости
В правовую (юридическую) экспертизу недвижимости входят все действия юристов, направленные на изучение документов по конкретному объекту. При этом здание может находиться на стадии строительства, частичного возведения (что, конечно же, предпочтительнее) или быть уже в эксплуатации, а заказчиком процедуры может выступать как продавец объекта, так и его покупатель.
Значимость правовой экспертизы в том, что она является гарантом спокойного проживания в приобретаемом объекте, ведь в случае ее отсутствия сделка может быть признана недействительной, а вы можете потерять деньги в результате действий мошенников.
Квалифицированные юристы проверят недвижимость на предмет отсутствия арестов, залога и прочих обременений, проанализируют правоустанавливающие документы на квартиру.
Куда обратиться за правовой экспертизой в Барнауле
Как правило, сделки с недвижимостью – это "дремучий лес" для обычного, неподготовленного человека: самостоятельно разобраться с множеством юридических тонкостей под силу далеко не каждому. Поэтому, чтобы не купить "кота в мешке", стоит обратиться за помощью к профессионалам.
Встать на защиту интересов покупателей недвижимости в Барнауле готова одна из ведущих компаний нашего города – "Барнаулкапстрой", – сотрудники которой проведут правовую экспертизу объекта недвижимости совершенно бесплатно. Специалисты компании помогут получить достоверную информацию об интересующем вас объекте недвижимости, а значит, если у вас есть сомнения в честности продавца или вы желаете проверить свое имущество перед продажей, обращайтесь в "Барнаулкапстрой".
ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
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Комментарии
Получил выписку , чья собственность на самом деле, пока оформляешь, принёс на регистрацию, а там обана, а она уже у другого хозяина. Или вот маткапитал, если его заюзали, то это потом хана походу, отожмут обратно, а у знать про это никак нельзя законно.