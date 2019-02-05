Минобороны России анонсировало меры, которые будут предприняты в связи с тем, что США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА "Новости".
В частности, Москва займется разработкой новых видов оружия. В течение 2019-2020 годов планируется создать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности.
Глава Минобороны Сергей Шойгу напомнил, что "Калибры" хорошо зарекомендовали себя в Сирии.
Кроме того, в те же сроки будет разработан наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.
По словам Шойгу, "использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования".
Все это станет ответом на разработку Вашингтоном ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, выходящей за пределы договорных ограничений, пояснил Шойгу.
Он также добавил, что задачу реагировать зеркально поставил перед военным ведомством президент России Владимир Путин.
Комментарии