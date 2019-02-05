Минобороны России анонсировало меры, которые будут предприняты в связи с тем, что США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА "Новости".
В частности, Москва займется разработкой новых видов оружия. В течение 2019-2020 годов планируется создать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности.
Глава Минобороны Сергей Шойгу напомнил, что "Калибры" хорошо зарекомендовали себя в Сирии.
Кроме того, в те же сроки будет разработан наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.
По словам Шойгу, "использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования".
Все это станет ответом на разработку Вашингтоном ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, выходящей за пределы договорных ограничений, пояснил Шойгу.
Он также добавил, что задачу реагировать зеркально поставил перед военным ведомством президент России Владимир Путин.
Комментарии
Молодец тувинец, всё правильно делаешь!
Что-то либерастня примолкла со своим "резиновыми" российскими ракетами )
с ракетами совок надорвал пупок - куда там раше-замараше!
и фуражку поскромнее надо бы, а то на золотаря похож
19:40
- гость -
Ракеты если и были, то уже сгнили, остались только мультики.