Жительница Днепра Маргарита Турчак получила загранпаспорт и обнаружила, что находится в браке сама с собой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Gazeta.ua.
Ошибка была допущена при оформлении украинского гражданского паспорта нового образца – ID-карты. Сотрудники миграционной службы внесли вместо данных мужа женщины ее собственные. На самой карте этой информации нет – она находится в базе данных. Но когда Турчак пришла забирать свой заграничный паспорт, ей сообщили эту новость.
"Получается, по паспорту "Маргарита Турчак в браке с Маргаритой Турчак". Это скорее комичная ситуация. Ошибка никак не будет мешать мне, но изменить ее я никак не смогу. Мне сказали: "Вы можете обратиться в загс, но там вам не помогут", – рассказала женщина.
Супруг женщины отнесся к ошибке с юмором и постоянно подшучивает над ней.
Маргарита рассказала, что попыталась все-таки исправить ошибку, но простояв в очереди в миграционную службу целый день, пока от этой идеи отказалась.
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