Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские корабли продолжат ходить через Керченский пролив, сообщает RT.
"Пойдут только добровольцы, я не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ", – отметил Порошенко.
Он также подчеркнул, что Киев намерен "отстаивать свободу мореплавания".
При этом Порошенко не смог сказать, когда именно следующий украинский корабль отправится в Керченский пролив. "Но мы точно пойдем", – заверил он.
Слова Порошенко прокомментировал зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, никто не запрещает проходить по Керченскому проливу в соответствии с международными нормами и правилами, пишет Nation News.
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