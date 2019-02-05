Росстат раскрыл долю малого и среднего бизнеса в экономике страны — 21,9% по данным на 2017 год. Соответствующие данные опубликованы на портале ведомства.
Согласно опубликованной информации, вклад малого и среднего бизнеса в экономику в 2014 году составлял 19%, в 2015 году — 19,9%, в 2016 году — 21,6%, а в 2017 — 21,9%.
Доля малого и среднего бизнеса рассчитывается как отношение суммарного объема валовой добавленной стоимости, созданной средними и малыми и микропредприятиями, а также индивидуальными предпринимателями, к валовой добавленной стоимости в основных ценах всех хозяйственных субъектов.
Такой способ расчета был утвержден Росстатом в конце 2018 года.
Вклад малого и среднего предпринимательства в формирование ВВП исчисляется на годовой основе в целом по экономике страны.
Сообщается, что ранее Росстат и Минэкономразвития всегда проводили анализ доли малого и среднего бизнеса в валовой добавленной стоимости, однако никогда не публиковали результаты.
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