Сенатор Пушков назвал "сильный довод" против передачи Курил Японии

Глава Комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова японского журналиста Амы Куон о том, что острова Курильской гряды станут идеальным местом для ракет США.
В Японии рассуждают о том, что Курилы станут идеальным место для размещения ракет США. Расчеты тревожные — впервые с холодной войны в странах-союзниках США открыто прикидывают, где размещать их ядерные ракеты. Пустые расчеты, но очевидный сильный довод против передачи островов.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 февраля 2019 г.
Речь идет об островах, на которые претендует Токио при заключении мирного договора с Москвой.
"Расчеты тревожные — впервые с холодной войны в странах-союзниках США открыто прикидывают, где размещать их ядерные ракеты. Пустые расчеты, но очевидный сильный довод против передачи островов", — написал Пушков.
Ранее Ама Куон опубликовал в издании Japan Business Press статью о важности передачи спорных территорий. Он заявил, что американские ракеты, размещенные на Курилах, помогут спасти мир от агрессии Северной Кореи.
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