Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" снизился в два раза

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA сократила задолженность перед российской корпорацией "Роснефть" в 2018 году до $2,3 млрд по контракту на поставку нефти, сообщает РИА "Новости".
Как говорится в материалах "Роснефти", по итогам 2017 года долг составлял $4,6 млрд, а по итогам 2018-го — $2,3 млрд. Таким образом, за минувший год PDVSA снизила задолженность перед российской нефтяной компанией в два раза.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал выполнить все финансовые обязательства перед Россией и Китаем. Он заявил, что Венесуэла платит "всегда вовремя".
В конце января замминистра финансов России Сергей Сторчак оценил вероятность выплаты южноамериканской страной РФ $100 млн по внешнему долгу через два месяца. Он отметил, что у российского Минфина нет уверенности, что обслуживание обязательств будет идти по графику, после того как страна погрузилась в политический кризис вслед за экономическим.
Комментарии