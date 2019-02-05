Медведев пообещал разобраться с Беларусью из-за цен на лифты

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если Республика Беларусь будет заниматься недобросовестной конкуренцией, то Россия с этим разберется, сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, Медведев посетил Щербинский лифтостроительный завод, главным конкурентом которого является Могилевский завод лифтового машиностроения. Это предприятие пользуется серьезной государственной поддержкой, что отражается на конечной стоимости готовой продукции, поставляемой в Россию — она значительно ниже.
"Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что рынок единый, и именно из-за этого возникают проблемы.
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