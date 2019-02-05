Российские пенсионеры массово покидают страну

Число пенсионеров, проживающих за границей и получающих российские пенсии, за последние пять лет выросло на 25%, пишет "Газета.Ру" со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Эксперты связывают это с ростом эмиграции из страны. "Речь идет о людях, получающих все виды выплат, в том числе страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению за исключением социальных пенсий и доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью", – отметили в ПФР.
На начало 2019 года ПФР зафиксировал 331 тысячу иностранных получателей российских пенсий из 129 стран мира.
Аналитики ПФР связывают рост числа зарубежных пенсионеров с выходом на пенсию тех, кто эмигрировал ранее. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 3,5%. В среднем они получают по 10 тысяч рублей.
По словам директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, в последние годы выросла эмиграция из России в другие страны. Прежде всего, в Израиль. "Кто-то осел, перетягивает родителей", – отметила Зубаревич.
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