Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война с Россией и сопутствующая этому бедность сограждан являются главными врагами Украины, сообщает телеканал "360".
"Бедность для Украины – опасность отнюдь не меньше внешней агрессии", – заявил Порошенко, подчеркнув, что большинство людей в стране не живет полноценной жизнью, а "выживает".
В этом Порошенко обвинил Россию – "военную агрессию" с ее стороны и закрытие РФ своего рынка для украинских товаров.
Ранее Порошенко заявил, что намерен приказать Госпогранслужбе не пускать в страну российских наблюдателей на президентские выборы в марте 2019 года. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную Раду.
Также Порошенко заявил, что вскоре украинские корабли с добровольцами появятся в Керченском проливе.
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