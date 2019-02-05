Российская армия вскоре может отказаться от оружия калибра 5,45 мм

Сухопутные войска России вскоре могут отказаться от использования оружия калибра 5,45 мм, пишет "Российская газета" со ссылкой на сборник "Основные направления развития системы ракетно-артиллерийского вооружения Сухопутных войск Вооруженных сил России".
Сборник был подготовлен сотрудниками третьего ЦНИИ Минобороны.
Отмечается, что отказаться от калибра 5,45 мм российская армия может "из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в средствах индивидуальной защиты", говорится в сборнике.
При этом речь идет о "средних и повышенных дальностях стрельбы".
Такой калибр используется в том числе в автоматах АК-74 и АК-12. В случае отказа основные усилия будут направлены на улучшение патронов и оружия калибра 7,62 мм.
Ранее на вооружение сотрудников российских силовых ведомств поступил крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12 калибра 12,7 мм, который в западных СМИ его назвали "супероружием".
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