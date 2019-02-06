Среда, 6 Февраль, 01:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?

Спецпроекты

$ 65,57
€ 74,91
227160
Обь
-12см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Ученые изучили состав "кирпичиков жизни" у далекой звезды

, ИА "Амител"
Сегодня у ученых почти нет сомнений в том, что планеты начинают свое рождение внутри плоского газопылевого диска
Земля родилась в результате слияния тел, полностью лишенных воды и органики / Фото: wallbox.ru

Земля родилась в результате слияния тел, полностью лишенных воды и органики / Фото: wallbox.ru

Вспышка на молодой звезде помогла ученым впервые изучить то, какие органические молекулы присутствуют в первичной материи, из которой формируются планеты, кометы и астероиды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

"Количество и доли органики, которые мы нашли в окрестностях V883 Ориона, в целом были похожи на то, что присутствует в кометах. С другой стороны, были и важные отличия. Это говорит о том, что диск претерпевает химическую эволюцию. Другие вспышки помогут нам понять, как эти процессы влияют на формирование "кирпичиков жизни", — заявил Чон-Ын Ли из университета Кюн-Хи в Сеуле (Корея).

Сегодня у ученых почти нет сомнений в том, что планеты начинают свое рождение внутри плоского газопылевого диска, заполненного мелкими частицами пыли и плотными клубами. Их формирование заканчивается в ходе серий столкновений планетизималей – "зародышей" планет размером с Весту или Цереру, а также крупных комет и астероидов.

Земля и три ее соседки родились в результате слияния подобных тел, полностью лишенных воды и органики. Это произошло из-за того, что свет молодого Солнца разрушил или испарил все запасы льда в "теплой" части протопланетного диска, простирающейся фактически до текущей орбиты Юпитера.

По этой причине ученые сегодня наиболее активно дискутируют о двух взаимосвязанных вещах – о том, когда и куда исчезла эта "первичная" вода и органика, и о том, откуда они впоследствии взялись на Земле и Марсе. И на тот, и на другой вопрос пока нет однозначных ответов, хотя ученые активно пытаются разрешить их, изучая состав самых холодных и далеких комет и древних метеоритов.

Относительно недавно, в 2013 году, у астрономов появилась альтернативная возможность разрешить эту загадку. Микроволновому телескопу ALMA впервые удалось получить детальные фотографии протопланетного диска у новорожденной звезды и увидеть так называемую "линию снега".

Этим словом ученые называют условную границу между теплой и холодной половинами диска, где лед и замороженная в нем органика постепенно тают под воздействием света и тепла молодого светила. Наблюдая за этой структурой, планетологи надеялись точно измерить доли различных летучих веществ, в том числе аминокислот, углеводов и прочих "кирпичиков жизни" в этой первичной материи.

Достаточно быстро, как отмечает Ли, стало ясно, что подобные наблюдения почти невозможно провести. Линия снега у большинства открытых протопланетных дисков находилась слишком близко к звезде, что не позволяло разглядеть ее даже при помощи самых мощных наземных и орбитальных телескопов.

Решить эту проблему помог случай. Два года назад Ли и его коллеги начали наблюдать за новорожденной звездой V883 в созвездии Ориона, удаленной от нас на 1300 световых лет. В это время на ее поверхности произошла вспышка, в результате которой "линия снега" была отброшена далеко на окраины диска, оказавшись примерно на таком же расстоянии от звезды, что Нептун от Солнца.

Ученые воспользовались этим и провели две первых "переписи" органики в протопланетном диске в сентябре 2017 года и в феврале прошлого года. Эти наблюдения завершились успехом – корейские планетологи нашли внутри линии снега большие количества спиртов, альдегидов, ацетона, сахаров и других сложных "кирпичиков жизни".

Что интересно, доли изотопов водорода и углерода и некоторых органических веществ в них были крайне необычными и для облаков газа, где рождаются звезды, и для комет Солнечной системы. Как предполагают Ли и его коллеги, это говорит о том, что органика продолжает активно формироваться внутри диска после рождения звезды, в чем сомневались некоторые планетологи.

Еще более любопытным стало открытие того, что точки с высокой концентрацией метанола и некоторых других "кирпичиков жизни" были зафиксированы не внутри "линии снега", а в теплой части диска. По мнению астрономов, их источниками могут быть планетизимали или формирующиеся планеты, сталкивающиеся между собой. Новые наблюдения, как надеются ученые, помогут это проверить.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
00:14
Ученые изучили состав "кирпичиков жизни" у далекой звезды 0
23:48
Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова 0
23:23
Российская армия вскоре может отказаться от оружия калибра 5,45 мм 0
23:12
Кадыров подарил отцу Хабиба Нурмагомедова новый внедорожник Mercedes 0
22:51
Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев 0
22:31
Путина просят отпустить мужчину, арестованного за "изнасилование по интернету" 0
22:17
Российские пенсионеры массово покидают страну 0
21:53
Медведев пообещал разобраться с Беларусью из-за цен на лифты 0
21:43
Ученые зафиксировали смещение магнитного полюса Земли в сторону Сибири 0
21:31
Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" снизился в два раза 0
20:51
Украинку в новом паспорте "выдали" замуж за саму себя 0
20:34
Порошенко пообещал направить корабли с добровольцами в Керченский пролив 0
20:11
Сенатор Пушков назвал "сильный довод" против передачи Курил Японии 0
19:49
Сообщения о "минировании" объектов в Москве поступили с иностранных IP-адресов 2
19:28
Росстат впервые опубликовал данные о доле малого и среднего бизнеса в экономике 0
19:08
Коротко о главном: ледниковый период, похороны в кредит и тарифы на мусор
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 февраля
18:45
Шойгу рассказал, какими ракетами Россия ответит на выход США из ДРСМД 4
18:31
Безрезультатный поиск пропавшего в Барнауле студента привел к статье "убийство" 0
18:13
Автор хита "Белые розы" пожаловался на нищенскую пенсию в 8 тысяч рублей 5
17:50
Тротуар в Горно-Алтайске "похоронили" под снегом 0
17:38
Дети в Екатеринбурге помогли полицейским раскрыть преступление 0
17:24
Министр Кобылкин призвал не политизировать мусорную реформу 3
17:12
Почти 50 зданий проверяют в Москве и области после звонков о минировании 0
17:03
Кокорин написал открытое письмо ко всем, в котором признал ошибки 1
16:48
Мужчина на Алтае получил условный срок за изнасилование 12-летней давности 5
16:34
Россиян ждет сокращенный рабочий день перед 23 февраля, который перенесли на май 6
16:23
Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Алтайском крае 0
16:12
Митинг против увольнения работников проблемных предприятий пройдет в Рубцовске 0
16:01
Подробности тройного ДТП в Барнауле: пострадали двое 1
15:49
Депутат предложил ввести в школах уроки отцовства, чтобы "мальчики понимали" 8
15:45
Без ТВ не останутся: кто гарантирует жителям края бесплатный просмотр 20 каналов 2
15:31
Автомобиль скорой помощи сбил пешехода на зебре в Барнауле 20
15:21
Каждый четвертый школьник в России подвергается травле со стороны одноклассников 1
15:13
Топ-5 самых дорогих коттеджей. Почему в Барнауле продают элитное жилье 5
15:03
Стал известен средний уровень зарплат московских врачей и учителей 13
14:51
Папа Римский процитировал Достоевского фразой про того, кто слушает свою ложь 1
14:34
Житель Алтая истязал до смерти свою гражданскую жену и получил срок в колонии 0
14:23
#дубакчеллендж: морозный флешмоб захватил Сибирь 0
14:11
Ледниковый период: стало известно, когда в Алтайском крае ослабнут морозы 1
14:01
Чемпионат ММА с участием сильнейших бойцов состоится в Барнауле 0
13:52
Массовое ДТП со сносом дорожного знака произошло в Барнауле 2
13:41
Зачем по всей России установят уменьшенные дорожные знаки 15
13:34
Стадион-бассейн за 718 млн построят в поселке, где уже 20 лет нет горячей воды 5
13:25
Не переключайтесь: жителей Алтая окончательно решили не лишать местных каналов 2
13:12
Томенко поручил снизить некоторые тарифы на вывоз мусора в Алтайском крае 3
13:02
Продажу сигарет лицам младше 100 лет хотят запретить на Гавайях 1
12:49
Курилы назвали идеальным местом для ракет США, чтобы защитить мир от Ким Чен Ына 13
12:32
Следователи начали проверку после отравления семьи в Бийске угарным газом 0
12:23
Омоложение и похудение: чем полезен для здоровья мороз 7
12:11
Китайский Новый год: как миллионы жителей Поднебесной покидают крупные города 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.