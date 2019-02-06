Российские ученые выявили мутацию, заставляющую кожу быстро стареть

Ученые из медико-генетического центра Genotek, институтов РАН и университета Пирогова открыли ранее неизвестную мутацию в гене ELN, вызывающую преждевременное старение кожи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал BMC Dermatology.

"Мы почти ничего не знаем о молекулярных механизмах, связанных с развитием синдрома вялой кожи. Симптомы этой болезни и многих других заболеваний, таких как прогерия, геродермия и синдром морщинистой кожи, во многом пересекаются. Наш случай в очередной раз показывает, что их можно отличить друг от друга только при помощи молекулярной диагностики", — пишут ученые.

Геном человека и других животных содержит в себе огромное количество "инструкций", управляющих работой организма во время роста, нормальной жизнедеятельности и старения. Считается, что изучение генетических механизмов, включающихся во время старости, поможет продлить жизнь и молодость.

За последние два десятилетия ученые выделили множество участков ДНК, отвечающих за эти процессы, однако ни один из них не подходит на роль главного "гена старости" или "вечной молодости". С другой стороны, генетики нашли несколько десятков мутаций в разных критически важных генах, заставляющих тело человека или животных стареть в десятки раз быстрее нормы.

Самый яркий пример этого – прогерия, крайне редкая генетическая болезнь, чьи носители редко доживают до десяти лет. Она возникает в результате появления мутации длиной всего в одну "букву"-нуклеотид в гене LMNA, играющем важную роль в процессе деления клетки и в обеспечении стабильности ее ядра.

Существуют и менее экстремальные формы подобного ускоренного старения, затрагивающие только отдельные органы и не сокращающие жизнь человека столь радикальным образом. К их числу относится так называемый синдром вялой кожи, при развитии которого внешние покровы теряют эластичность, начинают свисать мешками и покрываются морщинами даже в младенческом возрасте.

За последние годы, как пишут авторы статьи, ученые открыли сразу несколько генов и мутаций в них, приводящих к развитию различных форм этого синдрома. Симптомы болезни при этом могут несколько отличаться, что усложняет ее диагностику и подбор лечения.

Российские генетики добавили к их числу еще одну мутацию в гене ELN, отвечающем за сборку эластичных белковых молекул в клетках кожи, изучая необычную историю болезни двух пациентов из Казахстана, мамы и ее сына-подростка, выглядевших необычно старыми для своего возраста.

Местные врачи считали, что 33-летняя женщина и ее 11-летний сын могут страдать от прогерии, однако это, очевидным образом, не сочеталось с тем, что ее жертвы обычно не доживают до 13 дня рождения. Вдобавок, состояние многих тканей, несмотря на большое число хронических болезней у женщины, было нормальным, что не характерно для всех форм общего "ускоренного старения" тела.

Поэтому заинтригованные ученые предположили, что мать и сын могут страдать от одной из форм синдрома вялой кожи, и попытались раскрыть его, расшифровав их ДНК и изучив структуру кожи и крупных сосудов, сильнее всего страдающих от развития подобных нарушений.

Этот анализ раскрыл новую, ранее неизвестную мутацию в гене ELN, удаление одной из "букв" из его последовательности. Подобные повреждения приводят к тому, что клетка начинает неправильно "считывать" остальную часть гена, расположенную после нее, и синтезировать связанный с ним белок.

Что интересно, мутации в этой части гена, открытые другими группами ученых, приводили к развитию относительно мягких форм синдрома вялой кожи, не связанных с серьезными нарушениями в работе сердца и сосудов. Это характерно и для носителей новой мутации, что указывает на общие механизмы развития болезни.

Как надеются ученые, открытие этой генетической "опечатки" длиной всего в одну букву поможет точнее диагностировать синдром вялой кожи и отличать его от других болезней, связанных с преждевременным старением человека или отдельных тканей тела.