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Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова

, ИА "Амител"
На ближайшие годы выделяется около 21 млрд рублей на развитие инфраструктуры туризма в регионах России
Сафонов возглавил Ростуризм в 2015 году / Фото: tass.ru

Сафонов возглавил Ростуризм в 2015 году / Фото: tass.ru

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, сообщается на сайте кабмина.

В понедельник, 4 февраля, в ходе совещания с вице-премьерами Медведев дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы в направлении туризма.

"Все это нужно делать [развивать туристическую отрасль], уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан", — подчеркнул Медведев.

Стоит отметить, что на ближайшие годы выделяется около 21 млрд рублей на развитие инфраструктуры туризма в регионах России.

Сафонов в 2014 был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по туризму, а в 2015 — руководителем Ростуризма.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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