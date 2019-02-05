Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, сообщается на сайте кабмина.
В понедельник, 4 февраля, в ходе совещания с вице-премьерами Медведев дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы в направлении туризма.
"Все это нужно делать [развивать туристическую отрасль], уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан", — подчеркнул Медведев.
Стоит отметить, что на ближайшие годы выделяется около 21 млрд рублей на развитие инфраструктуры туризма в регионах России.
Сафонов в 2014 был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по туризму, а в 2015 — руководителем Ростуризма.
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