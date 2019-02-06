В Кемерово следователи завели уголовное дело против 51-летнего мужчины, который регулярно истязал своего 11-летнего сына и довел его до того, что мальчик сбежал из дома и отказывался возвращаться, сообщает региональный СК.
По данным следствия, издевательства над мальчиком продолжались с 2017 года по октябрь 2018 года. Придираясь к малейшим мелочам отец постоянно его избивал ремнем, объясняя, что так он учит ребенка правильной жизни.
Если сын приходил домой после того, как отец возвращался с работы, то его приковывали цепью к тяжелой гире.
В итоге мальчик не выдержал и сбежал из дома. Заявление в полицию родные подали только через четыре дня.
Когда ребенка обнаружили полицейские, он отказался возвращаться. Он рассказал о побоях и о том, как его держат на цепи. Следователям отец мальчика заявил, что цепь купил для собаки, но после выяснилось, что животных дома не держали.
Мальчика по его просьбе изъяли из семьи и поместили в приют. Медики выявили у ребенка психические заболевания, вызванные жестоким обращением.
Заведено уголовное дело по статье "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего". Подозреваемому отцу и пострадавшему сыну назначили психолого-психиатрические экспертизы. Также специалисты дадут юридическую оценку действиям матери мальчика, которая не заявляла об издевательствах над ребенком.
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