Российских боевых роботов научат самостоятельно применять оружие

Российских боевых роботов планируют оснастить интеллектуальными системами, которые позволят им самостоятельно применять вооружение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Третий Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны РФ.
Как отметили в ЦНИИ, в будущем роботы должны уметь "самостоятельно выполнять задачи в условиях неопределенности внешней обстановки".
Ученые предлагают внедрить в робототехнику умные системы принятия решений на этапах управления, движения и применения оборудования по назначению, включая и оружие.
Кроме того, предлагается разработать "методы анализа ситуаций, распознавания сцен, "узнавания" целей применительно к задачам наземных робототехнических комплексов".
Ранее сообщалось, что роботы с искусственным интеллектом могут пополнить российские войска уже к 2030 году. Однако к боевым задачам их допускать на первых этапах не будут.
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