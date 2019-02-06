Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла

Следов наркотических веществ в крови рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) не найдено, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии.
"Тело передали родственникам для доставки в Москву. Предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы рассматривают передозировку наркотиками как одну из возможных причин смерти артиста.
Также сообщалось со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртии, что предварительный диагноз — "смерть в связи с сердечной патологией".
Накануне супруга рэпера Юлия Толмацкая анонсировала выход посмертного клипа Децла. Ролик опубликуют в день прощания с рэпером, 6 февраля.
35-летний рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался 3 февраля после частного концерта в Ижевске. Артиста похоронят 6 февраля в Москве.
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