Названы самые большие страхи российских пользователей Сети

Интернет-пользователи из России больше всего опасаются взлома аккаунтов и утечки паролей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского".
Наибольшую тревогу у 65% людей, которые часто пользуются интернетом, вызывает возможный взлом аккаунтов. 62% пользователей боятся вредоносного ПО, которое может перехватывать пароли.
"Пароли — это действительно очень важная составляющая кибербезопасности. Вместе с тем, чтобы выполнять свою функцию защиты информации, они должны быть по-настоящему надежными: хороший пароль содержит не менее 12 знаков, включая буквы в разном регистре и цифры, а также спецсимволы", — отметил эксперт компании Дмитрий Галов.
Также были даны рекомендации, которые помогут избежать воплощения вышеперечисленных страхов в реальность. Так, например, не следует переходить по неизвестным ссылкам в почте и мессенджерах. Делать этого не стоит даже если их прислали знакомые (их аккаунты могут быть предварительно взломаны).
Необходимо на регулярной основе обновлять операционную систему и установленные программы. Еще желательно время от времени делать копии самых ценных цифровых данных. Соблюдение этих нехитрых правил поможет уберечься от взлома и потери данных.
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