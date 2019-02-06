Центробанк утвердил новый фирменный стиль и изменил малый логотип с геральдическим российским орлом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регулятора и агентство, которое разрабатывало новый дизайн.
Крупный логотип Центробанка остался неизменным – он представляет собой традиционного двуглавого орла с открытыми клювами.
Малый логотип изменили. Теперь у орла закрыты клювы, а перья на крыльях сгладили. Также нет никакой прорисовки деталей. Фигура полностью окрашена в серый или белый цвет.
Отмечается, что в фирменном стиле Центробанка также изменился цвет текста и цветовая палитра.
Данные изменения не коснутся банкнот и монет, поскольку изменение фирменного стиля Центробанка не распространяется на денежные знаки.
Комментарии
ЦБ поступил политически корректно. Так сказать привели в соотвествтвии с поведением, а не характером птицы. Нечего на суверена своего финансового (ФРС) ерепенится!
Центробанк на своем логотипе перекрасил двуглавого орла и закрыл ему клювы
в кругу друзей не щелкай клювом...
Следующий шаг - убрать одну голову?
6.02.2019 09:47
- гость -
Следующий шаг - убрать одну голову?
А другую засунуть в песок!
Вообще не понимаю этот символ - двуглавый орел-инвалид - для современного ЦБ РФ. Как по мне, лучший символ - это полудохлый медведь на цепи с клеймом на лбу "ФРС".