Бывший депутат Госдумы предрек России революцию в 2020 году

Бывший депутат Госдумы Вячеслав Тетекин предрек России революцию в 2020 году, назвав экономическую обстановку одной из причин, сообщает URA.RU.
"Есть масштабные исследования российских ученых, которые утверждают, что революция в России произойдет в 2020 году. Еще в 2017 было сложно поверить в подобное развитие событий, но сейчас объективная ситуация такова, что стремительная смена власти в ближайшей перспективе более чем возможна", – отметил бывший парламентарий в разговоре с изданием.
Основными причинами возможной революции Тетекин считает экономическую обстановку: "Казна пустеет, "денег нет, но вы держитесь", налоги и поборы растут и народ этим крайне недоволен, что видно по последним выборам".
Как отметил Тетекин, президенту России Владимиру Путину чиновники доносят только хорошие новости, которые еще и приукрашивают, поскольку никто не хочет, чтобы "отрубили голову" за плохую весть. В пример он привел главу Минэкономразвития Максима Орешкина, которому недавно отдали в подчинение Росстат. "Конечно он несет президенту только положительную информацию", – заключил Тетекин, добавив, что в стране еще и сознательно ликвидированы механизмы получения достоверной информации.
Одну из ключевых ролей в грядущих событиях Тетекин предрекает партии КПРФ, в центральный комитет которой он входит. Кроме того, он ожидает скорого появления "народных лидеров", которые "возглавят протест" и совместно с КПРФ будут строить новую власть.
Вячеслав Тетекин был депутатом Госдумы РФ шестого созыва с 2011 по 2016 год. Он входил в Комитет Госдумы по обороне.
Комментарии
С такими ценами и зарплатами даже и не удивительно. И отделить сибирь от западной части страны.
6.02.2019 09:11
Алексей
Тоже задумывался над перспективой отделения Сибири. Но на моё ИМХО - нельзя еще раз резать страну по-живому. Целесообразней перенести столицу в Омск или Новосибирск. Это решило бы многие проблемы. Далеко не все, но многие.
Вполне возможна, цвет настроения красный
никто не позволит сбыться революции
Уже даже и не знаешь-хорошо это или плохо...........народ на грани.........
"И отделить сибирь от западной части страны."
отделишь, а дальше что?
если пошли такие разговоры открыто, то скоро возьмутся за вилы. Очевидно, что очень скоро
вилы не плохо но у россгвардии есть настоящее оружие
6.02.2019 10:12
- гость -
Знаете ли вы с какой стороны к вилам подходить? Или на соседей оглядываться станете?
я не пойду с вилами на автомат а вы?
Слабо КПРФ революцию устроить.
Даже ЛДПР хоть по мелочи, но что-то доброе для народа делает. Хоть пивбары в домах убирают по их, все меньше слез жен и матерей по спивающимся мужчинам.
А КПРФ только скандалами прославилась, то "Иванова", то "Кусакова" кресло делят. Стыд и позор.
по их требованиям.
6.02.2019 10:21
- гость -
Не переживайте. 10-12 тоже не пойдет. Он/а о вилах только в интернете в комментариях читал/а.