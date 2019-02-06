Фото: vk.com/barneos22
Сразу две коммунальные аварии произошли в Барнауле ранним утром 6 февраля — вода залила несколько участков улиц.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в связи с выходом воды на проезжую часть на улице Димитрова, движение транспортных средств перекрыто от проспекта Социалистический до проспекта Ленина.
Кроме того, водой залило проезжую часть на участке улиц Чеглецова — 1-я Западная.
В этой связи движение перекрыто по улице Северо-Западная от проспекта Ленина, до улице Смирнова, до 80 Гвардейской Дивизии, от улиц Горно-Алтайская до улицы Северо-Западная.
Также перекрыта улица Горно-Алтайская перекрыта в границах от улицы 80 Гвардейской Дивизии до улицы 1-я Западная. Улица 80 Гвардейской Дивизии перекрыта от улиц Горно-Алтайская до Северо-Западной.
Водителей убедительно просят заранее выбирать пути объезда.
Комментарии
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