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Московское ГИБДД планируют оснастить большими пикапами и спортивными авто

, ИА "Амител"
Потому что в пикапах есть набор специальных конусов с подсветкой
Спортивные авто нужны ГИБДД для поимки стритрейсеров / Фото: pxhere.com

Спортивные авто нужны ГИБДД для поимки стритрейсеров / Фото: pxhere.com

Начальник Управления московского ГИБДД Виктор Коваленко заявил в интервью "Российской газете", что в ближайшем будущем ведомство могут оснастить пикапами и автомобилями с повышенными динамическими характеристиками.

Отмечается, что чаще всего пикапы нужны на "дорогах повышенной опасности", где число погибших обычно достаточно велико, например, на МКАД.

"Конечно, нам необходимы такие машины. Эти пикапы оснащены лебедками, чтобы оказать помощь автомобилистам. Например, отбуксировать машину", – пояснил Коваленко.

А еще, как подчеркнул Коваленко, в пикапах есть набор специальных конусов с подсветкой для ограждения места аварии на трассе, пока пострадавшим оказывается помощь.

Также планируется закупить автомобили со спортивными двигателями для преследования и поимки стритрейсеров, "устраивающих гонки на дорогах".

"Нам необходимы машины с очень хорошими динамическими характеристиками", – подчеркнул Коваленко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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