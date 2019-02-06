Более трети россиян заявили об ухудшении экологии в стране

Жители России уверены, что за последние пять лет экология в стране стала хуже, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
По мнению россиян, за загрязнение воздуха, мусорные свалки и грязные реки и озера должны нести ответственность местные (30%) и региональные (23%) власти.
Пятая часть опрошенных (21%) считает, что виноваты сами жители. Предприятия винят лишь 3% респондентов.
Об ухудшении экологии заявили более трети опрошенных (31%), тогда как 10 лет назад об этом говорили 27%.
При этом лишь 10% говорят о том, что федеральные власти пытаются решить экологические проблемы в стране, однако 36% отметили, что не видят результатов работы региональных и федеральных чиновников в этом направлении. Еще 15% россиян считают, что проблемы в экологической сфере усиливаются.
Комментарии
Подтверждаю! Что за вонь химическая распространяется все время, особенно вечерами в новых районах Барнаула? Кому пожаловаться можно?