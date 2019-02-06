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Междугородние автобусные перевозки могут резко сократиться в России

, ИА "Амител"
"Существует реальная угроза приостановки транспортного обслуживания населения", – отметили перевозчики
За четыре года число перевозчиков в России сократилось с 2400 до 1372 / Фото: ivbg.ru

За четыре года число перевозчиков в России сократилось с 2400 до 1372 / Фото: ivbg.ru

Жители регионов из-за бюрократии могут лишиться междугородних автобусных перевозок, пишут "Известия".

Дело в том, что часть остановок не занесена в реестр ФБУ "Росавтотранс", и если перевозчики будут делать остановку в населенном пункте, то им может грозить штраф 300 тысяч рублей.

"В такой ситуации существует реальная угроза приостановки транспортного обслуживания населения на территории многих субъектов РФ", – говорится в письме Объединения автопассажирских перевозчиков, адресованном Минтрансу.

В ведомстве отмечают, что вносить остановки в федеральный реестр обязаны региональные власти. Так, к примеру, на февраль 2019 года в реестре числится 3 925 маршрутов, однако свидетельства и карты имеются лишь на 2 053.

Отмечается, что за четыре года число перевозчиков уже сократилось с 2 400 до 1 372. "Те, кто работал на рынке годами, уходят из этого бизнеса, а возить людей нужно – поэтому на маршруты становятся нелегалы", – рассказал член общественного совета при Ространснадзоре Сергей Кумбарули.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.02.2019 10:10
- гость -

россия - этим всем сказано !!!

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