Схемы движения нескольких автобусных маршрутов изменили в Барнауле из-за коммунальной аварии на улице 1-я Западная.
"Коммунальная авария по улице 1-я Западная, 12, вода вся сбежала до улицы Северо-Западная. По Северо-Западной закрыто движение", – сообщили в городской администрации.
В этой связи организован объезд для автобусов №№ 10, 60, 18, 54, 144, 144к с проспекта Ленина по улице Матросова – Юрина – Северо-Западная, далее по маршруту.
Напомним, что еще одна коммунальная авария 6 февраля произошла на улице Димитрова.
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