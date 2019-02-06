Дима Билан написал книгу, которую посвятил самому себе

Российский певец Дима Билан написал мемуары "Планета Билан", которые посвятил самому себе, пишет StarHit.
В книге Билан откровенно рассказал, почему до сих пор он остается неженатым: "Я цинично препарировал свою любовь и привязанности – анализировал себя и избранниц, то притягивал, то, напротив, отбрасывал… А когда ситуация вынуждала выбирать между чувствами и карьерой, я предпочитал второе. Всегда".
37-летний певец выражает сожаление, что ему так и не удалось быть одновременно внимательным бойфрендом и трудолюбивым артистом.
Кроме того, Билан отметил, что став знаменитым, его личность претерпела изменения. Из опубликованных фрагментов книги Билана следует, что раньше певец чувствовал себя настоящим только дома, а на сцене просто работал, но теперь все изменилось – он настоящий именно на сцене, в то время как его дом стал просто "довеском к реальной жизни".
Также Билан признается, что творчеством он занимается вовсе не из-за денег, а из-за любви к музыке.
Комментарии
понтовоз
пусть напишет в честь кого стал Димой...
Яна ведь из Барнаула.