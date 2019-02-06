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Жириновский пообещал за пять минут снять неприкосновенность с депутатов-воров

, ИА "Амител"
"Мандат не только от уголовного дела не спасет, но и позора не оберешься", – отметил лидер ЛДПР
Жириновский попросил не идти в Госдуму или Совфед ради выгоды / Фото: dnr-pravda.ru

Жириновский попросил не идти в Госдуму или Совфед ради выгоды / Фото: dnr-pravda.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале написал, что неприкосновенность должна сниматься за считанные минуты, если дело касается таких парламентариев, как сенатор от Карачево-Черкесии Рауф Арашуков.

"Если нужно, за 5 минут с любого депутата или сенатора ее можно снять. А сейчас пошли еще дальше – и неприкосновенности лишили, и сразу же арестовали прямо в зале заседаний, чтобы не успел скрыться. Урок на будущее тем, кто идет в депутаты или сенаторы ради выгоды: мандат не только от уголовного дела не спасет, но и позора не оберешься", – написал Жириновский.

"Я много раз говорил, не стоит идти в Госдуму или Совет Федерации в расчете, что неприкосновенность поможет спастись от уголовных дел", – добавил он.

Такую же мысль Жириновский продублировал и в своем Twitter. "Государственная дума и Совет Федерации – не место, где люди могут рассчитывать на неприкосновенность, спасающую их от уголовных дел", – написал лидер ЛДПР.

В комментариях люди отреагировали на такое заключение. Россияне считают, что большинство нечистых на руку парламентариев избирались по партийным спискам либо были назначены властными органами. "Необходимо отменить выборы по партийным спискам. Это в разы сократит вероятность пролезть подлецам, мошенникам, убийцам и не профпригодным в Думу", – написал один из комментаторов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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