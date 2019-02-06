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Движение по участку улицы Северо-Западной в Барнауле, перекрытом из-за коммунальной аварии, возобновлено, сообщили в городской ГИБДД.
"Движение по улице Северо-Западной в прямом направлении открыто, поперечные улицы: Горно-Алтайская в границах от улицы 80 Гвардейской Дивизии до улицы 1-я Западная, от улиц Горно-Алтайская до Северо-Западной закрыты для движения транспорта", – отмечают в Госавтоинспекции.
Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
Напомним, что в данный момент в краевой столице ликвидируют две коммунальные аварии. Одна произошла на улице Димитрова, вторая – на улице 1-я Западная.
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