Пожилой мужчина скончался в результате наезда автомобиля в Бийске – трагический инцидент случился вечером 5 февраля.
Как сообщили в краевой ГИБДД, авария произошла около 20:25 на улице Андреевская в районе дома №15.
"По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21154, двигаясь от переулка Центрального в направлении переулка Новгородского, допустил наезд на пешехода – мужчину 1931 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте", – уточняют в Госавтоинспекции.
Пешеход погиб на месте происшествия до приезда медиков. По факту ДТП проводится проверка.
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