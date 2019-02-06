Эксперт назвал самые модные коттеджные поселки Барнаула и пригорода

Эксперт рассказал, какие поселки в Барнауле и пригороде являются самыми модными и привлекательными для жизни. По словам Константина Никитеева, директора ООО "Ключ Риэлт", рейтинг возглавляет нагорная часть Барнаула. Индивидуальное жилье, которое находится вблизи Ленточного бора и при этом в нескольких минутах езды от центра города, нравится большинству горожан.
На втором месте поселок Солнечная Поляна, который в последнее время сдает позиции из-за активного многоэтажного строительства по соседству. "Город подступает, поэтому на Солнечной Поляне многие дома продаются. Раньше это была загородная территория, но когда "Алгоритм" застроит новые площадки, – это будут коттеджи, окруженные высотными домами. Сейчас здесь уместен более городской формат: маленький дом, таунхаус. А вот особняк с закрытой территорией – уже нехорошо", – рассказывает Никитеев.
Далее в рейтинге популярности находятся поселки на правом берегу Оби: Фирсова Слобода, Фирсова Слобода – 1, Фирсова Слобода – 2. Привлекательным для индивидуального жилищного строительства и покупки загородного дома кажется и с. Санниково.
По словам эксперта, мода на определенные локации постоянно меняется. Бесспорным лидером остается нагорная часть Барнаула.
Напомним, ранее Amic.ru сообщал, что в январе в Барнауле выставили на продажу много элитного жилья. Стоимость предложений достигает 65 млн рублей. Эксперты пояснили, что владельцы продают дорогую недвижимость по нескольким причинам, одна из них – высокие налоги.
Комментарии
и при этом в нескольких десятках минутах езды от центра города
почему слово пропустили?
Фирсовы Слободы вот нафих не нужны. Тем более пока там и инфраструктуры никакой. А как дороги заметет так вызывай трактор сам, за свои кровные....
А чем спутник или авиатор не нравится? Вот где все пучком и тоже не далеко. Правда Павлик по утрам колом....
6.02.2019 11:52
Kimi
А чем спутник или авиатор не нравится?
Если их сравнивать с Фирсосво, то они явно проигрывают! Сними рядом ТЭЦ, дым из которой как раз тянет на Спутник и Авиатор.
В Фирсово воздух чище