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Без отрыва от производства: как в "Алтайвагоне" решают проблему кадрового голода

, ИА "Амител"
Специалисты и руководители начального и среднего звена проходят профпереподготовку по программе "Технология машиностроения"

Программа переподготовки реализуется совместно с профильной кафедрой Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 27 специалистов АО "Алтайвагон" в феврале 2019 года начали занятия, которые будут проходить до июня на базе учебного центра "Алтайвагона".

Преподаватели университета дадут студентам от предприятия не только теоретическую базу знаний, но также будут проводить лабораторные и практические занятия. Кроме того, программа предусматривает индивидуальные занятия по направлениям, требующимся конкретному специалисту в его профессиональной деятельности. После итоговой аттестации выпускники программы получат диплом установленного образца, дающий право осуществлять профессиональную деятельность по специальности "Технология машиностроения".

"Проблема кадрового голода особенно остро стоит перед большими компаниями, такими как "Алтайвагон". На заводе трудится более 3 700 человек различных профессий и квалификации. Далеко не все они имеют профильное образование. Среди работников есть талантливые организаторы, опытные практики. Но отсутствие специального образования становится препоной на пути их карьерного роста. Поэтому созрело решение дать возможность таким сотрудникам пройти переподготовку без отрыва от производства", – рассказывает руководитель группы по обучению АО "Алтайвагон" Юлия Ледяева.

Это не первый опыт сотрудничества вагоностроительного предприятия с техническим вузом Алтая в рамках заводской программы по формированию и подготовке кадрового резерва. Четыре года назад подобное обучение прошли 20 работников предприятия. Сотрудничество с вузом включает и стажировки студентов IV курса кафедры технологии машиностроения на "Алтайвагоне". Многие из них остаются на предприятии и приносят пользу заводу и региону.

Справка. АО "Алтайвагон" – российский разработчик и производитель грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. С долей рынка 14% занимает третье место в России. Входит в состав холдинговой компании "СДС-Маш". Продукцию АО "Алтайвагон" выбирают операторы грузовых железнодорожных перевозок России, Казахстана, Беларуси, Балтики.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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