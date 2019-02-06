Водоснабжение, нарушенное из-за коммунальной аварии в Октябрьском районе Барнаула, восстановили во всех домах, сообщили порталу Amic.ru в Водоканале.
"Водоснабжение жилых домов и административных зданий, которые ранее были отключены из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу: 1-я Западная, 12, восстановлено. Ремонтные работы на сети продолжаются", – отметила представитель предприятия.
Напомним, что в данный момент в краевой столице ликвидируют два повреждения на сетях, находящихся на балансе Водоканала.
Первая авария произошла накануне вечером на улице Димитрова. В данном случае потребителям не ограничивали подачу ресурса.
Вторая авария случилась на улице 1-я Западная ранним утром 6 февраля.
Комментарии
молочные реки, кисельные берега...
А что означает: "вернули воду"?
А что означает: "вернули воду"?
а это когда у тебя вместо шипящего воздуха из водопроводног крана идет вода....