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Россиянам разрешат ловить ветер для личной выгоды

, ИА "Амител"
Предлагается внести изменения в закон "Об электроэнергетике"
В законодательство введут понятие и критерии объекта микрогенерации / Фото: econet.ru

В законодательство введут понятие и критерии объекта микрогенерации / Фото: econet.ru

Россияне, которые владеют ветряками мощностью до 15 кВт, смогут продавать излишки энергии, соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении 6 февраля, пишет "Парламентская газета".

Законопроект разработан Минэнерго России в соответствии с Планом мероприятий по стимулированию развития генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с установленной мощностью до 15 кВт.

К таким источникам энергии относятся ветряные и солнечные электростанции.  

Предлагается ввести в российское законодательство понятие и критерии объекта микрогенерации, и создать правовые основания для стимулирования развития ВИЭ.

Устанавливается, что особенности присоединения к электрическим сетям, возможности продажи энергии, особенности коммерческого учета объемов энергии будет утверждать правительство. 

Также кабмин могут наделить полномочиями по определению случаев и порядка заключения сетевыми организациями договоров купли-продажи электрической энергии у граждан.

В соответствии с документом, граждане смогут продавать излишки энергии, выработанной для собственных нужд, и при этом не платить налоги. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, принятие документа упростит процедуру размещения ветряных электростанций, и предоставит их владельцам возможность не только продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках, но и в случае необходимости брать электричество из сети. "Принятие законопроекта также позволит владельцам объектов микрогенерации сэкономить значительные средства на закупках дорогостоящих аккумуляторов", – подчеркнул Медведев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.02.2019 12:38
- гость -

и воздух платно
а еще можно на пляже налог внести на солнышко

0  0
6.02.2019 12:49
BLATNOI

Барнаульцы Ловцы ветра

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