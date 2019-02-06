Россияне, которые владеют ветряками мощностью до 15 кВт, смогут продавать излишки энергии, соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении 6 февраля, пишет "Парламентская газета".
Законопроект разработан Минэнерго России в соответствии с Планом мероприятий по стимулированию развития генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с установленной мощностью до 15 кВт.
К таким источникам энергии относятся ветряные и солнечные электростанции.
Предлагается ввести в российское законодательство понятие и критерии объекта микрогенерации, и создать правовые основания для стимулирования развития ВИЭ.
Устанавливается, что особенности присоединения к электрическим сетям, возможности продажи энергии, особенности коммерческого учета объемов энергии будет утверждать правительство.
Также кабмин могут наделить полномочиями по определению случаев и порядка заключения сетевыми организациями договоров купли-продажи электрической энергии у граждан.
В соответствии с документом, граждане смогут продавать излишки энергии, выработанной для собственных нужд, и при этом не платить налоги. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, принятие документа упростит процедуру размещения ветряных электростанций, и предоставит их владельцам возможность не только продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках, но и в случае необходимости брать электричество из сети. "Принятие законопроекта также позволит владельцам объектов микрогенерации сэкономить значительные средства на закупках дорогостоящих аккумуляторов", – подчеркнул Медведев.
Комментарии
и воздух платно
а еще можно на пляже налог внести на солнышко
Барнаульцы Ловцы ветра