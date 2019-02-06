Регионы-победители хоккейной лиги Путина получат 400 миллионов рублей

На премирование регионов – победителей Ночной хоккейной лиги до 2024 ода будет потрачено 400 миллионов рублей межбюджетных трансфертов. Соответствующее постановление вступило в силу сегодня, 6 февраля, пишет "Парламентская газета".
Документом утверждены правила предоставления трансфертов, их цели, порядок и условия предоставления средств. Отмечается, что "регионом-победителем является субъект Российской Федерации, любительская хоккейная команда которого стала победителем Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+".
Согласно постановлению, до конца 2021 года планируется обеспечить новым инвентарем 120 организаций по хоккейной спортивной подготовке. В 2022-2024 годах будет построено 50 крытых катков и 4 региональных хоккейных центра.
Кроме того, в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" предусмотрено увеличение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%.
Контроль за предоставлением трансфертов будет осуществлять Министерство спорта России и уполномоченные органы государственного финансового контроля.
Ночная хоккейная лига – ведущая российская любительская спортивная организация, любительский чемпионат страны по хоккею. Она основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.
29 декабря 2018 года хоккейная команда, в которой играли Путин и министр обороны Сергей Шойгу, одержала победу в матче Ночной лиги на Красной площади со счетом 14:10.
Комментарии
Вот страна то ! Деньги на всякую ерунду , где экономика, где зарплаты . В машинки , в войнушку поиграть , в хоккей ....
Жалко, что Путин в городки не играет не тот вид спорта я выбрал.
29 декабря 2018 года хоккейная команда, в которой играли Путин и министр обороны Сергей Шойгу, одержала победу в матче Ночной лиги на Красной площади со счетом 14:10.
Счет всегда предсказуем.