Фото: "Алтайский спорт"

Восходящая звезда шахмат не только Алтайского края, но и всей России Алексей Сорокин переехал жить из Барнаула в техасский город Лаббок. Там он будет обучаться в местном университете, получать стипендию и тренироваться. Ровно год назад воспитанник Татьяны Цепенниковой стал первым в новейшей истории алтайских шахмат чемпионом Сибири по блицу и до того, чтобы получить звание "гроссмейстера", оставалось всего ничего. В прошлом году Алексей окончил школу и поступил учиться на бюджет в Алтайский государственный политехнический университет. Однако недавно к нему поступило выгодное условие из США и он решился на переезд.

Как пояснил Amic.ru председатель Алтайской краевой шахматной федерации Артем Поломошнов, пока неизвестно, будет ли Алексей Сорокин получать американское гражданство или продолжать выступать за Россию, но для алтайских шахмат это колоссальная потеря.

"Алексей был чемпионом России до 21 года, он был кандидат в сборную. Он заранее предупредил нас об этом предложении, не было никакой недосказанности. Это выбор каждого человека", – пояснил Артем Поломошнов.

Техасский университет будет оплачивать Алексею Сорокину участие во всех турнирах, занятия с тренерами. Финансовые условия, безусловно, не сравнимы. Хотя и в Алтайском крае вундеркинд получал всестороннюю помощь от федерации и министерства спорта.

"Это, конечно, не самая радостная история, надо сказать честно, потому что достаточно много сил и средств было вложено, инвестировано в Алексея. Я еще раз повторю мысль, которую мы постоянно пытаемся донести, что в данном случае шахматы – это борьба за интеллект. Собственно говоря, то, что произошло, – это фактически борьба за интеллектуальный потенциал. Вообще надо эту ситуацию рассматривать не как проблему, а именно как ситуацию, которая показывает, над чем надо работать. Первое: необходимо развивать студенческий спорт. Как в целом в России, так и конкретно в Алтайском крае. Очень важный второй момент – это контрактация спортсменов, в том числе Алтайского края", – прокомментировал "Вестям-Алтай" данное решение Алексея Сорокина председатель попечительского совета Алтайской краевой федерации шахмат Максим Герасимюк.

Город Лаббок расположен в северо-западной части штата Техас. Является 11-м городом штата по численности населения. По данным за 2010 год, там проживает около 230 тысяч человек. Техасский технологический университет является учебным заведением с мировым именем. Среди его выпускников – астронавт Акаба Джозеф Майкл, актеры Джордж Бэйли и Джесси Лон Племонс, певица Сьюзен Грэм, а также несколько величайших шахматистов: Гергей Анталь, Сьюзен Полгар..



