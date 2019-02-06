Среда, 6 Февраль, 13:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?

Спецпроекты

$ 65,57
€ 74,91
225322
Обь
-15см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Главная звезда алтайских шахмат променял Барнаул на техасский город Лаббок

, ИА "Амител"
Алексей Сорокин получил выгодное предложение из США, от которого невозможно было отказаться

Фото: "Алтайский спорт"

Восходящая звезда шахмат не только Алтайского края, но и всей России Алексей Сорокин переехал жить из Барнаула в техасский город Лаббок. Там он будет обучаться в местном университете, получать стипендию и тренироваться. Ровно год назад воспитанник Татьяны Цепенниковой стал первым в новейшей истории алтайских шахмат чемпионом Сибири по блицу и до того, чтобы получить звание "гроссмейстера", оставалось всего ничего. В прошлом году Алексей окончил школу и поступил учиться на бюджет в Алтайский государственный политехнический университет. Однако недавно к нему поступило выгодное условие из США и он решился на переезд.

Как пояснил Amic.ru председатель Алтайской краевой шахматной федерации Артем Поломошнов, пока неизвестно, будет ли Алексей Сорокин получать американское гражданство или продолжать выступать за Россию, но для алтайских шахмат это колоссальная потеря.

"Алексей был чемпионом России до 21 года, он был кандидат в сборную. Он заранее предупредил нас об этом предложении, не было никакой недосказанности. Это выбор каждого человека", – пояснил Артем Поломошнов.

Техасский университет будет оплачивать Алексею Сорокину участие во всех турнирах, занятия с тренерами. Финансовые условия, безусловно, не сравнимы. Хотя и в Алтайском крае вундеркинд получал всестороннюю помощь от федерации и министерства спорта.

"Это, конечно, не самая радостная история, надо сказать честно, потому что достаточно много сил и средств было вложено, инвестировано в Алексея. Я еще раз повторю мысль, которую мы постоянно пытаемся донести, что в данном случае шахматы – это борьба за интеллект. Собственно говоря, то, что произошло, – это фактически борьба за интеллектуальный потенциал. Вообще надо эту ситуацию рассматривать не как проблему, а именно как ситуацию, которая показывает, над чем надо работать. Первое: необходимо развивать студенческий спорт. Как в целом в России, так и конкретно в Алтайском крае. Очень важный второй момент – это контрактация спортсменов, в том числе Алтайского края", – прокомментировал "Вестям-Алтай" данное решение Алексея Сорокина председатель попечительского совета Алтайской краевой федерации шахмат Максим Герасимюк.

Город Лаббок расположен в северо-западной части штата Техас. Является 11-м городом штата по численности населения. По данным за 2010 год, там проживает около 230 тысяч человек. Техасский технологический университет является учебным заведением с мировым именем. Среди его выпускников – астронавт Акаба Джозеф Майкл, актеры Джордж Бэйли и Джесси Лон Племонс, певица Сьюзен Грэм, а также несколько величайших шахматистов: Гергей Анталь, Сьюзен Полгар..

Материалы по теме


 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

6.02.2019 12:45
- гость -

Молодец Артем! Дай Бог тебе помощи и в шахматах и в жизни!

0  0
6.02.2019 12:47
- гость -

Молодец парень! Успехов! Мы гордимся тобой

0  0
6.02.2019 12:49
- гость -

Аррряяя, праклятый падпендоснек!!! Вниво Расия миллиардэ влашила, а он..!!

0  0
6.02.2019 12:57
BLATNOI

деньги решают все. правильно пусть едит

0  0
6.02.2019 12:58
- гость -

6.02.2019 12:49
- гость -
---------------------
Можно и без этого, вата сама набежит.

0  0
6.02.2019 12:59
- гость -

Вот и сравните с Шубенковым, который входит в десятку лучших спринтеров мира и тренируется в холодном Барнауле. Сорокин даже в тридцатку пока не входит.

0  0
6.02.2019 13:00
- гость -

отлично, завидую

0  0
6.02.2019 13:02
- гость -

гыгы, смарите куда уижает этот придатиль - в лабок он уижает, в лабок..гыгы!!

0  0
6.02.2019 13:03
бабуля

Там у парня есть перспективы намного привлекательнее,чем в Барнауле..Что ему предложили здесь???Мы не услышали к сожалению..Много в него вложили,какие красивые слова..Парень умница сам по себе,таким родился..Не думаю,что парнишку подобрали в подворотне и давай вкладывать..

0  0
6.02.2019 13:04
- гость -

6.02.2019 12:59

Милейший, вы о чем вообще?

0  0
6.02.2019 13:04
- гость -

Для страны это позор!

0  0
6.02.2019 13:06
- гость -

6.02.2019 13:03
бабуля
"Там у парня есть перспективы..."

Давайте подождём с предсказаниями будующего!

0  0
6.02.2019 13:10
- гость -

13:06
- гость -
Давайте подождём с предсказаниями будующего!

И чо, много вернулось?

0  0
6.02.2019 13:10
- гость -

Алексей, молодец! Подучи английский и возвращайся деколонизировать нашу Родину, ты нам нужен!

0  0
6.02.2019 13:11
- гость -

гыгы, смарите куда уижает этот придатиль - в лабок он уижает, в лабок..гыгы!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
уж лучше в Лаббок, чем жить с такими, как ты в БарАнауле

0  0
6.02.2019 13:14
бабуля

Тут на днях на почту организации пришло письмо о помощи..Писала мама девочки,которая занимается то ли акробатикой,то ли гимнастикой..Смысл в том,что девочка призер многих соревнований,но все соревнования платные!!!!Мама одна поднимает 3х деток..Весной очередные соревнования где-то рядом в Сибири,и девочке нужен костюм и деньги для поездки..Около 75 тыс.рублей...Девочка талантливая,но если нет денег у мамы,где будет ее талант????Мама пишет письма кому может..А нам тут рассказывают ,как много вкладывают..Кто и куда вкладывает??

0  0
6.02.2019 13:22
Кот.Без сапог.

Уехал и уехал. Кто бы не уехал? Только местные либрасты что так усрались то?! Не вас же, убогих, позвали.

0  0
6.02.2019 13:23
Гость

Лол чиновники в своём репертуаре, в ложились они...

0  0
6.02.2019 13:25
- гость -

В Лаббоке сейчас 14 градусов тепла, в Майами 22 градуса, можно не топить. У нас в Барнауле за отопление по 6000 рублей берут уже за 4 комнатную.

0  0
6.02.2019 13:29
- гость -

6.02.2019 13:14
бабуля
---------------
Точно. Все расходы на поездки и костюмы за счет родителей, племянница занималась, знаю. Сколько будет стоить поездка в Иваново, где часто проводятся соревнования?

0  0
6.02.2019 13:31
- гость -

У нас в Барнауле за отопление по 6000 рублей берут ====== из них 2000 за потери тепла на теплотрассе и 2000 за ремонт труб. кто топит частный дом газ.котлом за 120 квадратов выходит тыща в месяц.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
13:28
БСК: электросети Барнаула испытание морозами прошли в обычном режиме 0
13:23
Свиньи, драконы и петарды: как китайский Новый год встретили в разных странах 0
13:11
Более 400 человек госпитализировано в Алтайском крае из-за пневмонии 2
13:03
Сына спикера Томской облдумы обвиняют в хищении на стройке дома для Росгвардии 1
12:53
Итальянская сиеста в Барнауле: сибиряков ожидает жаркий фестиваль пасты 0
12:51
Три коммунальные аварии в Барнауле: что произошло и когда их устранят 1
12:42
Главная звезда алтайских шахмат променял Барнаул на техасский город Лаббок 21
12:34
Россиянам разрешат ловить ветер для личной выгоды 2
12:21
Соцсети сообщили об очередной эвакуации в Барнауле из-за угрозы бомбой 0
12:12
Люби Родину молча: депутат Госдумы Терентьев о моде на патриотизм 6
12:02
Регионы-победители хоккейной лиги Путина получат 400 миллионов рублей 3
11:49
Третья за сутки коммунальная авария произошла в Барнауле: без тепла 40 домов 27
11:33
Дима Билан написал книгу, которую посвятил самому себе 6
11:22
Эксперт назвал самые модные коттеджные поселки Барнаула и пригорода 10
11:11
Всем потребителям в Барнауле вернули воду после коммунальной аварии 3
11:02
Жириновский пообещал за пять минут снять неприкосновенность с депутатов-воров 7
10:52
Пожилой мужчина погиб под колесами ВАЗа в Бийске 0
10:38
Движение по улице Северо-Западной открыли в Барнауле 0
10:22
Более трети россиян заявили об ухудшении экологии в стране 1
10:12
Человек за стойкой: самые лучшие бармены в кино 6
10:02
Междугородние автобусные перевозки могут резко сократиться в России 5
09:50
Московское ГИБДД планируют оснастить большими пикапами и спортивными авто 0
09:38
Две коммунальные аварии в Барнауле: подробности 1
09:37
Когда у сельских детей есть шанс: о развитии спорта на Алтае 9
09:21
Движение автобусов изменили в Барнауле из-за коммунальной аварии 0
09:12
Депутаты Госдумы нашли, кто нарушает Конституцию России 9
09:04
Бывший депутат Госдумы предрек России революцию в 2020 году 28
08:56
Центробанк на своем логотипе перекрасил двуглавого орла и закрыл ему клювы 7
08:41
Названы самые большие страхи российских пользователей Сети 0
08:28
Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство 1
08:16
Сразу две коммунальные аварии произошли в Барнауле, перекрыты дороги 49
08:09
Как россияне будут отдыхать на 23 февраля в 2019 году 10
07:50
Слушай регги и будь добрее: интервью о музыке солнечной Ямайки и смысле дредов 0
07:34
Прокуратура нашла нарушения в декларациях 16 депутатов Рубцовска 2
07:25
Крутое сочетание: горячий мексиканский суп от Софи для сибирских морозов 0
07:12
Обязательная маркировка товаров: что это такое и чем это хорошо для покупателя 6
07:03
Усадьбу в березовой роще и по соседству с рекой продают на Алтае за 18 млн руб. 1
07:01
Экскурсии для глухих: как в России подружить социальное и предпринимательство 0
06:48
Сотрудников двух предприятий на Алтае увольняют на фоне финансового кризиса 9
06:32
Как в Аксиньин день предсказывали цену на хлеб 0
06:23
Фотографии реального жилья в Северной Корее 32
06:14
Терпимый мороз вернется в Алтайский край после холодной ночи 6 февраля 0
06:01
Вне зоны доступа: на Алтае возьмутся за проблему отсутствия интернета и связи 4
05:51
Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла 4
04:45
Российских боевых роботов научат самостоятельно применять оружие 1
03:16
Житель Кузбасса держал на цепи сына, избивал и учил его жизни 1
02:41
Максим Галкин соорудил "бобслейную трассу" у своего замка в Подмосковье 1
01:27
Российские ученые выявили мутацию, заставляющую кожу быстро стареть 0
00:14
Ученые изучили состав "кирпичиков жизни" у далекой звезды 0
23:48
Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.